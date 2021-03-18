19-летняя россиянка хотела стать моделью и умерла от истощения

Россиянка хотела стать моделью, заболела анорексией и скончалась. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно материалу, 19-летняя жительница Москвы Алина умерла от истощения в съемной квартире, ее тело обнаружил знакомый семьи.

Девушка с детства мечтала стать профессиональной манекенщицей, однако ее фигура не соответствовала стандартам модельного бизнеса. В связи с этим у нее развились комплексы и появились проблемы с психикой, что привело к пищевому расстройству и голодовкам. В 15 лет у героини диагностировали анорексию.

В последний год жизни россиянка поступила в медицинский ВУЗ и переехала в Москву. По информации портала, несколько дней назад Алина перестала выходить на связь с родителями, живущими в Тамбове, и они попросили знакомого проверить ее состояние. По приезде в квартиру он обнаружил ее мертвой.

В марте пьяная российская модель проломила череп бабушке во время ссоры. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Манекенщица Ирина в состоянии алкогольного опьянения начала бить 81-летнюю родственницу (ее имя не раскрывается) руками по голове и лицу. Приехавшие на место происшествия полицейские задержали пьяную модель, которая утверждала, что ее бабушка упала и выбила глаз сама. На данный момент пострадавшая находится в больнице.