Продюсера Шляфмана арестовали за убийство певца Талькова в 1990-х

Экс-продюсер рок-музыканта Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован за преступление 30-летней давности, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

«Бывший директор звезды начала 1990-х Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован Петроградским райсудом Санкт-Петербурга за убийство певца и покушение на убийство Игоря Малахова, которого он в свое время пытался представить убийцей», — пишет издание.

Такая мера была принята для подтверждения международного розыска Шляфмана, который вскоре после убийства переехал в Израиль, который редко выдает своих граждан.

Также следствие собирается юридически оценить действия еще нескольких человек, в том числе певицы Азизы. В отличие от Шляфмана, наказание женщине не грозит по причине истечения срока давности.

По информации «Ъ», дело продвинулось благодаря личному контролю главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина.

Ранее в управлении СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте 57-летнего Шляфмана, которого обвиняют в убийстве Талькова в 1991 году. 14 октября 2021 года СКР переквалифицировал его действия с убийства по неосторожности на убийство, совершенное общеопасным способом.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта произошел конфликт между охранником певицы Азизы Игорем Малаховым и певцом Игорем Тальковым и его продюсером Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. Последний вырвал из рук Малахова револьвер системы «Наган» и выстрелил в коллегу, но попал в Талькова, который скончался на месте от ранения в грудь.