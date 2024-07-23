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19:06, 23 июля 2024Силовые структуры

Следователи установили виновного в расправе над Игорем Тальковым благодаря рубашке

СК: убийцу Игоря Талькова установили благодаря кровавым вырезам с рубашки
Начало событий в новости Продюсера Шляфмана арестовали за убийство певца Талькова в 1990-х

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Кровавые вырезы с рубашки концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана подтвердили его виновность в расправе над музыкантом. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

В Петроградском районном суде Петербурга состоялось первое судебное заседание по делу о расправе над певцом Игорем Тальковым, основным фигурантом по которому проходит Шляфман. Он обвиняется по статьям об убийстве и о покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

По данным следствия, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом и представителем одного из артистов произошел конфликт. В результате обвиняемый выстрелил в оппонента, но пуля попала в Талькова. От полученной раны он не выжил. В 1992 году Шляфман скрылся в Израиле. Правоохранители допросили более 50 свидетелей по всей России и специалистов, которые проводили экспертизу по делу Талькова с 1991 по 1992 годы. У одного из них оказались вырезы с рубашки, принадлежашей Шляфману, которые были запачканы кровью. В результате генетических исследований вина концертного директора была доказана.

В январе 2022 года Петроградский суд заочно арестовал его.

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      Анна Габай
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