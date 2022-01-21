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Австралия отказала Украине в прямой военной помощи

Министр иностранных дел Австралии Пейн исключила прямую военную помощь Украине

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Австралия отказала Украине в предоставлении прямой военной помощи. Соответствующее заявление сделала в пятницу австралийский министр иностранных дел Марис Пейн, сообщает ТАСС.

Дипломат рассказала о телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. «Мы вновь подтвердили поддержку Австралией суверенитета Украины, ее территориальной целостности», — отметила Пейн, подчеркнув, что Канберра исключила прямую военную поддержку Киева.

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7 октября

Ранее США захотели упростить порядок оказания военной помощи Украине. Американский сенатор Джин Шахин представила инициативу о ленд-лизе для Украины. Она предполагает более простой порядок оказания военной помощи стране для защиты от России.

По ее словам, законопроект наделит президента США расширенными полномочиями, которые позволят быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной. Кроме того, инициатива поможет ускорить поставки военного оборудования для защиты уязвимого гражданского населения.

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Анжелика Бережная
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