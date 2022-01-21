США захотели упростить порядок оказания военной помощи Украине

Американский сенатор Джин Шахин представила инициативу о ленд-лизе для Украины. Она предполагает более простой порядок оказания военной помощи стране для защиты от России, сообщает РИА Новости.

Демократ от штата Нью-Гэмпшир захотела упростить военную помощь Украине. По ее словам, законопроект наделит президента США расширенными полномочиями, которые позволят быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной. Кроме того, инициатива поможет ускорить поставки военного оборудования «для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

Отмечается, что инициативу разработали после визита американских сенаторов на Украину. В рамках закона также предлагается расценивать любую «российскую кибератаку» на значимые объекты критической инфраструктуры Украины «вооруженным нападением».

На встрече с американскими сенаторами президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ощущении действенной помощи от США. Он также обратился к делегации с просьбой разработать превентивный пакет санкций против России для противодействия агрессии. Сложившуюся обстановку Зеленский назвал «сложным временем».