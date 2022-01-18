Зеленский рассказал американским сенаторам об ощущении действенной помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на встрече с американскими сенаторами, что ощущает действенную помощь от США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис главы украинского государства.

Лидер встретился с сенаторами США для обсуждения ситуации с безопасностью вокруг Украины. Он отметил важную роль Конгресса Соединенных Штатов в поддержке евроатлантических стремлений Киева и углублении взаимодействия с Вашингтоном.

«Мы чувствуем и получаем действенную помощь в сфере безопасности в столь сложное время, время агрессии со стороны Российской Федерации», — подчеркнул Зеленский. Он также призвал подготовить превентивный пакет санкций против России для противодействия агрессии.

Украинский президент обратил внимание на то, что Россия продолжает выдавать паспорта на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, чтобы «создать повод для эскалации под видом защиты российских граждан».

Он также отметил, что во время разговора высказывалась единогласная позиция по поводу того, что газопровод «Северный поток-2» является вызовом для энергетической безопасности Украины и Европы в целом.

Сенаторы единогласно выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства и отметили полное и безоговорочное его право определять собственные пути обеспечения безопасности.

Ранее Зеленский во время встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок выразил надежду на организацию саммита в «нормандском формате». Представители Украины и ФРГ отметили, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего — превентивные санкции.

