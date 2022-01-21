Автоюрист предупредил водителей о непривычных штрафах

Российским водителям пока непривычны новые возможности дорожных камер, которые теперь способны фиксировать больше типов нарушений, считает автоюрист Константин Юрков. Он предупредил, что так можно получить штраф, например, за езду с непристегнутым ремнем или пересечение стоп-линии. О таких ситуация юрист рассказал «Ленте.ру».

«Люди привыкли, что за мелкие нарушения их не привлекали к ответственности. Например, за нарушение разметки. Поэтому сейчас, когда камеры это фиксируют, для них это в новинку», — отметил Юрков.

То же касается фиксации камерами непристегнутого ремня безопасности и нарушения правил расположения машины на проезжей части, считает автоюрист. Водителям нужно время, чтобы начать внимательнее относиться к этим правилам. «Само количество нарушений зависит от водителей. Есть водители, которые вообще не нарушают. У них, так скажем, биография чистая. А есть водители, которым правила не писаны: они как нарушали, так и нарушают», — заключил Юрков.

По мнению специалиста, есть такие нарушения, за которые стоит пересмотреть наказания. «Мне как юристу непонятно, почему у нас такие большие штрафы за неправильную парковку. Штраф за это пять тысяч рублей, но, по сути дела, какую опасность водитель создает? Никакую. Почему такой огромный штраф, если даже за выезд на полосу встречного движения можно отдать 2,5 тысячи рублей, и все», — сказал Юрков.

Помимо этого, юрист порекомендовал инспекторам ГИБДД больше обращать внимание на автомобили, имеющие неисправности. «Я много езжу и обращаю внимание, что часто у водителей не работают в ночное время габаритные огни, фары или указатели поворота. Или, что еще хуже, стоп-сигналы. Это ведет к аварийной ситуации. Нужно усиливать внимание, а инспекторы у нас часто не останавливают за такие нарушения», — подчеркнул автоюрист.

Ранее стало известно, что в Госдуме намерены пересмотреть включенный в Правила дорожного движения (ПДД) термин «опасное вождение» и в дальнейшем ввести санкции за этот вид нарушения. За опасное вождение предлагается установить наказание вплоть до конфискации автомобиля. С соответствующей инициативой выступил замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин. Кроме того, вице-спикер предложил ужесточить санкции для водителей, которые садятся за руль, будучи лишенными прав и одновременно в состоянии опьянения. По ее мнению, справедливо установить для данной категории нарушителей уголовную ответственность по аналогии с той, что была введена в рамках последних поправок к Уголовному Кодексу.