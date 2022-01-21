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Будущее Азмуна в «Зените» прояснили

RMC Sport: иранский футболист Сердар Азмун останется в «Зените» до конца сезона-2021/2022

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун останется в команде до конца сезона-2021/2022. О будущем игрока сообщает RMC Sport.

По информации источника, 27-летний футболист намерен уйти из «Зенита» в статусе свободного агента. Отмечается, что на него претендуют несколько клубов из топ-чемпионатов Европы. Одним из них является французский «Лион», для которого иранец стал приоритетной целью.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость форварда, по данным Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.

Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну передачу. Всего в составе сине-бело-голубых иранец принял участие в 79 матчах и отметился 52 голами.

Всю профессиональную карьеру Азмун провел в России. Помимо «Зенита», он играл за «Рубин» и «Ростов».

Анастасия Борисова
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