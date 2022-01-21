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Названа выгода для России от геополитических проблем

Аналитики S&P назвали рост цен на энергоресурсы выгодой для России от политических проблем

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Аналитики рейтингового агентства S&P назвали экономические выгоды для России от сохраняющихся геополитических проблем. Выдержки из их доклада приводит РБК.

По мнению авторов, главным преимуществом от нарастающей политической напряженности стал рост цен на энергоресурсы и связанное с ним пополнение бюджета. При этом выгоду получает не только Россия, но также Украина и Казахстан, экспортирующие железную руду, нефть и уран.

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Однако в сложившейся ситуации есть и явные недостатки, отмечают аналитики. Главный из них — растущая инфляция, величина которой по итогам прошлого года составила 8,4 процента.

Кроме того, к рискам относится ослабление курса рубля из-за распродажи на внутреннем фондовом рынке, вызванной выходом из российских активов нерезидентов. «Наш базовый сценарий по-прежнему таков: российская экономика и финансовая система будут продолжать противостоять потрясениям, связанным с умеренным ужесточением ограничений», — подытожили аналитики.

С осени прошлого года страны Запада обвиняют Россию в намерении вторгнуться на территорию Украины. Москва отвергает такие предположения и в ответ выдвигает США, Евросоюзу и НАТО требования о «гарантиях безопасности», содержащие неприемлемые, по мнению второй стороны, пункты.

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Платон Щукин
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