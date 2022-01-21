В российской больнице погибли семь беременных женщин и младенцев

В Белгородской области следователи начали проверку после публикаций в средствах массовой информации о семи погибших в больнице беременных женщинах и их младенцах, рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Речь идет о Шебекинской центральной районной больнице. «Организовано проведение доследственной проверки», — отметили в ведомстве. Следователи должны связаться с родственниками погибших, изъять и проанализировать медицинскую документацию, назначить экспертизы.

Журналисты Fonar.TV опубликовали историю лечения троих поступивших в медицинское учреждение женщин со слов близких и юриста, представляющего интересы родственников погибших.

По их данным, в 2021 году Шебекинская центральная районная больница была перепрофилирована в единственный в области COVID-центр для беременных. В течение года в больнице умерли семь беременных пациенток. Автор статьи пишет, что в ряде случаев погибали не только женщины, но и младенцы.

Проведение доследственных проверок организовано по факту смерти двух рожениц и новорожденного (из указанных семи женщин).

Ранее восьмилетний россиянин умер в больнице после жалоб на боль в животе. Родственники мальчика уверены, что ему поставили неточный диагноз.