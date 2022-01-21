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Обнаружена помогающая рождаться новым звездам черная дыра

Телескоп «Хаббл» впервые обнаружил связь между черной дырой и звездообразованием

Фото: Zachary Schutte (XGI), Amy Reines (XGI), Alyssa Pagan (STScI) / NASA / ESA

Астрономы впервые обнаружили, что черные дыры могут помогать образованию новых звезд. Такую связь выявили специалисты, наблюдая за черной дырой в карликовой галактике Henize 2-10. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature.

Henize 2-10 является карликовой галактикой, находящейся на расстоянии 34 миллионов световых лет, в которой происходят вспышки звездообразования. Данные, полученные космическим телескопом «Хаббл», показывают, что от черной дыры идет отток горячего газа, который простирается в сторону областей рождения новых звезд, расположенных в 230 световых годах. Этот поток врезался в плотное облако пыли и газа несколько миллионов лет назад, а скопления молодых звезд теперь выстраиваются перпендикулярно направлению выбросов от черной дыры. Скорость потока составляет более одного миллиона километров в час.

Ученые отмечают, что этот эффект противоположен тому, что наблюдается в крупных галактиках, где материал, падающий на черную дыру, уносится в виде джетов со скоростью, близкой к скорости света. Газовые облака, которые попадутся на пути такой релятивистской струны, будут нагреты слишком сильно для того, чтобы образовывать звезды. Однако в случае карликовой галактики отток от черной дыры был достаточно мягким и сжал газ в облаках до степени, оптимальной для звездообразования.

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Александр Еникеев
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