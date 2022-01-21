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Блинкен оценил переговоры с Лавровым по безопасности

Госсекретарь США Блинкен: переговоры с РФ по гарантиям безопасности были откровенными

Фото: Reuters

Переговоры американской и российской стороны по гарантиям безопасности в Европе, которые прошли в Женеве, были откровенными и субстантивными. Так оценил прошедшую встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что в ходе беседы стороны пришли к единому мнению насчет важности продолжения дипломатической работы по вопросам безопасности. «Я считаю, что министр иностранных дел Лавров теперь лучше понимает нашу позицию, а мы — позицию России. Сегодняшняя дискуссия в этом смысле была полезна, и поэтому мы встретились», — заключил он.

Блинкен отметил, что США и Россия находятся на «ясном пути» к пониманию взаимных обеспокоенностей. По его словам, на встрече в Женеве стороны договорились продолжить контакты по вопросам безопасности.

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Екатерина Андреева
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