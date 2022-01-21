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Полная блогерша купила одежду в интернет-магазине и возмутилась после примерки

Англичанка купила платье-рубашку, боди и темную мини-юбку в складку

Кадр: @stephenieviolet / TikTok

Полная блогерша из Лондона приобрела в интернет-магазине одежду большого размера и возмутилась после примерки. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Стефани Вайолет (Stephenie Violet) объяснила, что заказала вещи в масс-маркетовом магазине Boohoo. Она купила черное платье-рубашку, коричневое боди с вырезами на боках, темную мини-юбку в складку, несколько футболок и нижнее белье.

В ролике видно, что все вещи оказались англичанке малы. «Я не могу отсюда выбраться. Я выгляжу как чертова баранья отбивная, посмотрите на эти складки», — посмеялась англичанка. Видео стало вирусным и набрало 190 тысяч просмотров и 13,9 тысячи лайков.

Пользователей сети рассмешила публикация Вайолет. «Это очень смешно!», «Боже, Boohoo как всегда удивляет», «Это и правда ужасно!», «Я не понимаю, зачем они продают такие кошмарные вещи!», «Дорогая, ты в любом случае выглядишь великолепно!» — писали они.

Ранее в январе отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки. Сначала Эмили показала фото желаемого товара на сайте. Речь идет о вечернем зеленом платье без рукавов с корсетным верхом и декольте, а также оборками и разрезом на юбке. Затем девушка сняла себя во время примерки: видно, что ей прислали мятый наряд тусклого оттенка, который оказался ей мал.

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Таисия Косинцева
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