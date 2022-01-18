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Отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки

Девушка купила на сайте Pretty Little Thing мятое платье, которое оказалось ей мало

Кадр: emilyrodriguee / TikTok

Девушка купила платье в интернет-магазине Pretty Little Thing и рассмеялась во время примерки из-за его отличия в реальности от заявленного на сайте фото. На ее ролик в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша Эмили (Emily) разместила в соцсети видео, где поделилась историей о своем неудачном онлайн-шопинге. Сначала героиня материала показала фото желаемого товара на сайте. Речь идет о вечернем зеленом платье без рукавов с корсетным верхом и декольте, а также оборками и разрезом на юбке. Затем девушка сняла себя во время примерки: видно, что ей прислали мятый наряд тусклого оттенка, который оказался ей мал.

«Приближается свадьба моего брата, и мне нужно красивое платье. Поэтому я заказала это. Я даже не смогла застегнуть его до конца!» — произнесла она на кадрах. Публикация стала вирусной и набрала сотни тысяч просмотров в сети. Зрители принялись обсуждать покупку Эмили в комментариях. «Это даже не указанная модель платья», «Извините, но это так смешно», «Девушка, даже на картинке это платье выглядит уродливо, так что неудивительно, что вы разочарованы», — высказывались они.

Ранее в январе другая девушка заказала вечерний наряд на сайте Asos и сконфузилась во время примерки. Аликс (Alix) объяснила, что купила для особого случая светло-серое мини-платье с глубоким декольте, объемными рукавами и блестящими аппликациями. Однако курьер привез мешковатое платье, которое просвечивало грудь и нижнее белье героини материала.

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Айсель Эюбова
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