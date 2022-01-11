Девушка заказала вечерний наряд в интернете и сконфузилась во время примерки

Девушка заказала вечерний наряд в популярном интернет-магазине Asos и сконфузилась во время примерки. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных в сети кадрах пользовательница соцсети Аликс (Alix) объяснила, что купила для особого случая светло-серое мини-платье с глубоким декольте, объемными рукавами и блестящими аппликациями. Его стоимость на сайте марки составила 85 фунтов стерлингов (8660 рублей).

Во время примерки доставленной вещи девушка выяснила, что она не соответствует заявленному на сайте изображению: курьер привез мешковатое платье, которое просвечивало грудь и нижнее белье героини материала.

Публикация стала вирусной и набрала больше 280 тысяч просмотров. Зрители принялись критиковать марку в комментариях под видео. «Во всех отзывах все жалуются на одно и то же! Я тоже не прочитала об особенностях платья перед покупкой», «Поднимите руку, если вы тоже стали жертвой Asos», «Это платье можно носить как топ», «Ненавижу онлайн-шопинг из-за таких ситуаций», — высказывались они.

В октябре девушка купила серый пуховик в интернет-магазине Pretty Little Thing и расстроилась после примерки. Пользовательница с никнеймом @amylynnnc прикрепила снимок вещи с сайта марки и показала, как она сидит на модели. После этого она примерила обновку и продемонстрировала, что в реальности пуховик оказался ей чересчур велик.