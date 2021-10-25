Девушка купила пуховик в интернете и расстроилась после примерки

Клиентка модного бренда Pretty Little Thing заказала пуховик онлайн, получила вещь большего размера и расстроилась после ее примерки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @amylynnnc объяснила, что решила купить зимнюю куртку серого цвета. Девушка прикрепила снимок с сайта магазина и показала, как она сидят на модели. После этого она примерила обновку и продемонстрировала, что в реальности пуховик оказался ей чересчур велик. «Я хочу запечатлеть это навсегда», — подписала она пост, набравший 1,6 миллиона просмотров и 154,6 тысячи лайков.

Пользователей сети рассмешил ролик блогерши. «Зато если вы когда-нибудь будете падать из самолета, то у вас будет свой парашют», «Пожалуйста, не надевай его в ветреный день, иначе можешь улететь», «Поэтому я и не заказываю вещи в интернете», «Я считаю, что мы должны отменить магазин Pretty Little Thing, потому что их вещи — одно сплошное разочарование», «Ты выглядишь как зефирка», — писали они.

Ранее в октябре отличие новой юбки в реальной жизни от фото на сайте удивило покупательницу. На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @bitalos объяснила, что купила юбку длины мини салатового цвета с завязками на талии. Ее стоимость на сайте марки с учетом скидки составляет восемь евро (661 рубль). После этого девушка продемонстрировала доставленную вещь, которая не соответствовала заявленному на сайте изображению.