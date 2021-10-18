Отличие новой юбки в реальной жизни от фото на сайте удивило покупательницу

Блогерша @bitalos купила юбку в магазине Nasty Gal и удивилась ее отличию от фото на сайте

Покупательница приобрела новую одежду в интернет-магазине Nasty Gal и удивилась ее отличию в реальной жизни от рекламного фото на сайте компании. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @bitalos объяснила, что купила юбку длины мини салатового цвета с завязками на талии. Ее стоимость на сайте марки с учетом скидки составляет восемь евро (661 рубль). После этого девушка продемонстрировала доставленную вещь, которая не соответствовала заявленному на сайте изображению. Ей привезли зеленую юбку длины макси с высоким разрезом посередине.

«Это даже не близко к тому, что я заказывала», — подписала она пост, набравший 524,2 тысячи просмотров и 32,3 тысячи лайков. Пользователи сети поддержали блогершу в комментариях под роликом. «Не переживай, твоя юбка смотрится даже лучше, чем та, которую ты хотела изначально», «Мне больше нравится то, что тебе доставили», «На самом деле юбка действительно красивая», «Очень милая юбка», «Мне нравится второй вариант», — высказывались они.

В августе шорты размера XL оказались малы клиентке популярного бренда и вывели ее из себя. 21-летняя Хлоя-Мэй (Chloe-Mae) объяснила, что обычно покупает одежду размера M и на этот раз заказала онлайн голубые джинсовые шорты. Когда девушка получила заказ и начала примерку, все шорты оказались ей малы, включая вещь размера XL.