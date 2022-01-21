Великобритания перебросила на Украину бойцов элитного подразделения

Великобритания перебросила на Украину около 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций. Об этом сообщает Sky News.

По информации телеканала, группа бойцов прибыла на территорию Украины для обучения украинских военных использовать новые противотанковые средства, переданные Британией.

Также отмечается, что военные относятся к рейнджерскому полку.

При этом на официальном сайте Минобороны Британии говорится, что в состав Армейской бригады специальных операций вошли четыре батальона рейнджеров. По планам ведомства, эти подразделения будут «присутствовать по всему миру, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам».

19 января замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что страна поставила вооруженным силам Украины несколько тысяч легких противотанковых ракет для самообороны. «Украинцы — гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны», — подчеркнул он.