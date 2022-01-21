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Британия решила направить военных в соседние с Украиной страны

Минобороны Британии направит сотни военных в соседствующие с Украиной страны

Фото: Omar Sobhani / Reuters

Минобороны Британии решило направить сотни военных в соседствующие с Украиной страны-члены НАТО в качестве «сдерживающего фактора» для России. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Речь идет об Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В министерстве обсуждают возможность направить в указанные страны сотни военных для укрепления своих миссий в Восточной Европе в кратчайшие сроки.

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На данный момент Великобритания возглавляет в Эстонии боевую группу численностью 1,2 тысячи человек, куда входят 830 британских и более 300 французских военных. В стране также развернуты британские танки, бронетехника, самоходная артиллерия, инженеры, средства противовоздушной обороны и разведки. В Польше находятся 140 британских военнослужащих, в Украине ― около ста.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что НАТО действительно рассматривает возможность увеличения численности войск в странах, граничащих с Украиной.

Ранее Великобритания перебросила на Украину около 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций. Группа бойцов прибыла на территорию Украины для обучения украинских военных использовать новые противотанковые средства, переданные Британией. Военные относятся к рейнджерскому полку.

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Анжелика Бережная
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