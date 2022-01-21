Премьера Черногории допросят по делу о контрабанде наркотиков

Полиция Черногории допросит премьер-министра страны Здравко Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича по делу о крупной контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на национальное телевидение республики.

Сообщается, что правоохранители обнаружили 500 килограммов кокаина в ящиках из-под бананов в порту города Бар. Комитет безопасности и обороны парламента вызовет на допрос руководителей полиции, прокуратуры и Агентства национальной безопасности.

11 января в Гватемале правоохранители перехватили самолет, перевозивший более тонны кокаина из Колумбии. О бизнес-джете Gulfstream III, взлетевшем с тайной взлетно-посадочной полосы в Венесуэле, было сообщено международным властям корпусом технических расследований колумбийской прокуратуры.