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Премьера Черногории допросят по делу о контрабанде наркотиков

Полиция допросит премьера Черногории Кривокапича после обнаружения 500 килограммов кокаина

Фото: Hannah McKay / Reuters

Полиция Черногории допросит премьер-министра страны Здравко Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича по делу о крупной контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на национальное телевидение республики.

Сообщается, что правоохранители обнаружили 500 килограммов кокаина в ящиках из-под бананов в порту города Бар. Комитет безопасности и обороны парламента вызовет на допрос руководителей полиции, прокуратуры и Агентства национальной безопасности.

11 января в Гватемале правоохранители перехватили самолет, перевозивший более тонны кокаина из Колумбии. О бизнес-джете Gulfstream III, взлетевшем с тайной взлетно-посадочной полосы в Венесуэле, было сообщено международным властям корпусом технических расследований колумбийской прокуратуры.

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Николай Чигасов
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