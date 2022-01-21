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Кадыров пригрозил семье бывшего чеченского судьи местом в тюрьме или под землей

Глава Чечни Кадыров: Янгулбаевы уже не смогут ходить свободно и наслаждаться жизнью
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с похищением жены бывшего судьи Сайди Янгулбаева и пригрозил всей семье местом в тюрьме или под землей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров также призвал Верховный суд России принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, «выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его». Он заявил, что одним из его сыновей, который «выступает с прямыми и открытыми угрозами» займутся компетентные органы.

«У всей семьи нет понятия чести и достоинства. Ни один уважающий себя человек не будет сидеть в канале и покорно слушать, как отборными проклятиями и оскорблениями унижают всю его нацию и тем более не будет помогать этим мерзавцам зарабатывать деньги на донатах», — отметил лидер Чечни. Он также пообещал, что Янгулбаевы уже не смогут ходить свободно и наслаждаться жизнью.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» экс-судья рассказал о том, как проходило задержание его жены. По его словам, сигнал, что они с женой дома, чеченским силовикам подал участковый.

В пятницу, 21 января, «Комитет против пыток» сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену.

Марина Совина
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