Бывший чеченский судья восстановил хронологию похищения его жены силовиками
Представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в масках ждали сигнала от участкового, после чего, подгадав момент, проникли в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и забрали с собой его жену. Хронологию похищения в разговоре с «Лентой.ру» восстановил сам экс-судья.
На новогодние каникулы супруги уезжали в Москву. Вернувшись, они узнали от соседа, что к ним несколько раз приходил участковый. Изначально бывший судья заподозрил ошибку, однако потом участковый пришел уже не один.
Янгулбаев решил не открывать ему дверь, а вместо этого сам позвонил стоявшему у двери сотруднику. Тот сначала пожаловался на плохую связь и бросил трубку, потом сослался на необходимость обсудить дело о мошенничестве, свидетелем по которому проходила жена Янгулбаева в 2019 году (об этом факте «Ленте.ру» сообщила дочь судьи Алия).
Участковый дал отмашку чеченским силовикам о том, что Янгулбаев находится в своей квартире, считает бывший судья.
А по коридору уже какие-то ходили бородатые парни
Они начали стучаться, я не открываю. Квартиру мы снимаем, они нашли контакты хозяина. Его привели, чтобы он открыл дверь. У него нет ключей, только у нас есть. Он начал стучаться, просить открыть. Я спросил, что за бородатые с ним ходят. Они говорят, сотрудники из Чечни», — рассказал он.
Янгулбаев позвонил в ФСБ, чтобы узнать, в курсе ли они, что происходит. По телефону ему предложили подождать, сказали, что позвонят в полицейский участок, к которому относится дом судьи. После этого трубку в ведомстве брать перестали, и бывший судья вызвал своего адвоката.
Чеченские силовики заявили Янгулбаеву, что у них есть постановление о судебном приводе (документ о принудительном доставлении гражданина в суд) из Грозного на имя его жены.
Я сказал, что это филькина грамота. Так делают, когда силовикам надо привезти человека из другого региона к [главе Чечни] Рамзану Кадырову, они делают постановление о приводе незаконное
В какой-то момент силовики ненадолго отошли, тогда бывший судья смог запустить в квартиру своего адвоката и нескольких правозащитников. В квартиру решили запустить двух чеченцев, которые продемонстрировали постановление.
«Я попросил показать постановление. Он показал, но там ничего непонятно было. Я начал отказываться, потому что это филькина грамота, и сказал, что жду ФСБ. Пока они не приедут — никуда не пойду», — рассказал бывший судья.
После этого на переговоры в коридор вышла адвокат Янгулбаева. Однако тут случилось неожиданное — чеченские силовики решили вломиться в квартиру, пока дверь в нее была открыта, и схватили жену судьи.
Их еще из-за угла вынырнуло человек девять-десять, и уже мат-перемат, распихали всех правозащитников. Жену больную схватили. Она попросила дать ей укол (женщина страдает сахарным диабетом — прим. «Ленты.ру»). И в легком платье, необутую они ее потащили волоком из квартиры, ей плохо стало
При этом похитители даже забыли взять паспорт супруги, после чего возвращались за ним.
Сейчас Янгулбаев считает, что и участковый, и сотрудники местного ФСБ являются соучастниками похищения. Он работает с правозащитниками и беспокоится, что его жена не доедет до Чечни без инсулиновых уколов.
«Я позвонил ФСБ, сказал, что мою жену похитили, и "поблагодарил" их, что они помогли. Неоднократно звонили участковому, но ничего внятного не услышали. Они все — участники этого преступления», — заключил бывший судья.
Ранее «Комитет против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева и похитили его супругу. Женщина была без сознания, ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Она больна диабетом, ей требуются постоянные уколы инсулина, как минимум один из них Мусаева уже пропустила.
В Кремле прокомментировали данные о похищении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация выглядит как фантастическая история и необходимо дождаться официальных подтверждений.