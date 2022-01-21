Бывший чеченский судья восстановил хронологию похищения его жены силовиками

Представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в масках ждали сигнала от участкового, после чего, подгадав момент, проникли в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и забрали с собой его жену. Хронологию похищения в разговоре с «Лентой.ру» восстановил сам экс-судья.

На новогодние каникулы супруги уезжали в Москву. Вернувшись, они узнали от соседа, что к ним несколько раз приходил участковый. Изначально бывший судья заподозрил ошибку, однако потом участковый пришел уже не один.

Янгулбаев решил не открывать ему дверь, а вместо этого сам позвонил стоявшему у двери сотруднику. Тот сначала пожаловался на плохую связь и бросил трубку, потом сослался на необходимость обсудить дело о мошенничестве, свидетелем по которому проходила жена Янгулбаева в 2019 году (об этом факте «Ленте.ру» сообщила дочь судьи Алия).

Участковый дал отмашку чеченским силовикам о том, что Янгулбаев находится в своей квартире, считает бывший судья.

А по коридору уже какие-то ходили бородатые парни Сайди Янгулбаев

Они начали стучаться, я не открываю. Квартиру мы снимаем, они нашли контакты хозяина. Его привели, чтобы он открыл дверь. У него нет ключей, только у нас есть. Он начал стучаться, просить открыть. Я спросил, что за бородатые с ним ходят. Они говорят, сотрудники из Чечни», — рассказал он.

Янгулбаев позвонил в ФСБ, чтобы узнать, в курсе ли они, что происходит. По телефону ему предложили подождать, сказали, что позвонят в полицейский участок, к которому относится дом судьи. После этого трубку в ведомстве брать перестали, и бывший судья вызвал своего адвоката.

Чеченские силовики заявили Янгулбаеву, что у них есть постановление о судебном приводе (документ о принудительном доставлении гражданина в суд) из Грозного на имя его жены.

Я сказал, что это филькина грамота. Так делают, когда силовикам надо привезти человека из другого региона к [главе Чечни] Рамзану Кадырову, они делают постановление о приводе незаконное Сайди Янгулбаев

В какой-то момент силовики ненадолго отошли, тогда бывший судья смог запустить в квартиру своего адвоката и нескольких правозащитников. В квартиру решили запустить двух чеченцев, которые продемонстрировали постановление.

«Я попросил показать постановление. Он показал, но там ничего непонятно было. Я начал отказываться, потому что это филькина грамота, и сказал, что жду ФСБ. Пока они не приедут — никуда не пойду», — рассказал бывший судья.

После этого на переговоры в коридор вышла адвокат Янгулбаева. Однако тут случилось неожиданное — чеченские силовики решили вломиться в квартиру, пока дверь в нее была открыта, и схватили жену судьи.

Их еще из-за угла вынырнуло человек девять-десять, и уже мат-перемат, распихали всех правозащитников. Жену больную схватили. Она попросила дать ей укол (женщина страдает сахарным диабетом — прим. «Ленты.ру»). И в легком платье, необутую они ее потащили волоком из квартиры, ей плохо стало Сайди Янгулбаев

При этом похитители даже забыли взять паспорт супруги, после чего возвращались за ним.

Сейчас Янгулбаев считает, что и участковый, и сотрудники местного ФСБ являются соучастниками похищения. Он работает с правозащитниками и беспокоится, что его жена не доедет до Чечни без инсулиновых уколов.

«Я позвонил ФСБ, сказал, что мою жену похитили, и "поблагодарил" их, что они помогли. Неоднократно звонили участковому, но ничего внятного не услышали. Они все — участники этого преступления», — заключил бывший судья.

Ранее «Комитет против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева и похитили его супругу. Женщина была без сознания, ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Она больна диабетом, ей требуются постоянные уколы инсулина, как минимум один из них Мусаева уже пропустила.

В Кремле прокомментировали данные о похищении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация выглядит как фантастическая история и необходимо дождаться официальных подтверждений.