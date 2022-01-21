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Власти Петербурга запретили диспансеризацию из-за ситуации с COVID-19

В Петербурге ввели запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризации из-за COVID-19

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге запретили диспансеризацию и оказание плановой медицинской помощи из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба городского Роспотребнадзора.

Запрет из-за роста заболеваемости COVID-19 вводится с пятницы, 21 января. В городе приостановили профилактические медицинские осмотры и диспансеризации определенных групп взрослого населения, проведение медосмотров детей и плановую медпомощь взрослым в амбулаторных условиях.

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Исключения составят пациенты с заболеваниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, а также угрозу жизни или здоровью.

Ранее вице-губернатор города Олег Эргашев заявил, что Санкт-Петербург приближается к той эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19, когда может потребоваться введение новых ограничительных мер.

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Никита Абрамов
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