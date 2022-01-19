Власти Петербурга заявили о возможном введении новых ограничительных мер

Санкт-Петербург приближается к той эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19, когда может потребоваться введение новых ограничительных мер. Такое заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев. Его слова в среду, 19 января, приводит ТАСС.

По его словам, местные власти должны подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, а также отмене диспансеризации, снижении объемов плановой медицинской помощи и перепрофилировании временного инфекционного госпиталя в режим повышенной готовности.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 19 января, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 4382 случая заражения коронавирусом, это новый максимум за все время пандемии.

Всего в России на сегодняшний день с начала пандемии зарегистрировано 10 899 411 случаев инфицирования.