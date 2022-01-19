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Власти Петербурга заявили о возможном введении новых ограничительных мер

Вице-губернатор Эргашев: Петербургу могут потребоваться новые ограничительные меры

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Санкт-Петербург приближается к той эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19, когда может потребоваться введение новых ограничительных мер. Такое заявление сделал вице-губернатор города Олег Эргашев. Его слова в среду, 19 января, приводит ТАСС.

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По его словам, местные власти должны подумать о переводе части работников предприятий на удаленный режим работы, запрете массовых мероприятий, а также отмене диспансеризации, снижении объемов плановой медицинской помощи и перепрофилировании временного инфекционного госпиталя в режим повышенной готовности.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 19 января, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 4382 случая заражения коронавирусом, это новый максимум за все время пандемии.

Всего в России на сегодняшний день с начала пандемии зарегистрировано 10 899 411 случаев инфицирования.

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Евгения Куликова
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