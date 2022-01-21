В России в ДТП с двумя автобусами пострадали девять человек

В селе Богучаны Красноярского края произошла авария с участием двух автобусов, пострадали девять человек. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, в автобусе ЛиАЗ находились 35 россиян, в автобусе ПАЗ — 15. Среди пострадавших есть ребенок.

Представитель экстренных служб добавил, что пятеро пострадавших госпитализированы.

Ранее ДТП с пассажирским автобусом и тремя автомобилями произошло в Тамбовской области. Пострадали восемь человек, одного из россиян госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы