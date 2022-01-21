Застрявшая в гостях у мужчины девушка решила выйти за него замуж

Китайская пара, которая случайно оказалась на затянувшемся свидании из-за введенного в связи с угрозой COVID-19 карантина, решила пожениться. Об этом сообщает Channel News Asia.

28-летняя жительница провинции Шэньси Чжао Сяоцин отправилась на свидание с молодым человеком по имени Чжао Фэй, который живет в городе Сяньян. «Я не собиралась оставаться на ночь, потому что это было бы слишком странно», — отметила девушка. На тот момент она видела этого мужчину второй раз в жизни. Китаянка пояснила, что, когда впервые увидела фотографию мужчины, она была не слишком заинтересована в нем, но позже поняла, что в жизни он выглядит лучше.

Во время свидания власти города Сяньян, где жил мужчина, неожиданно ввели локдаун из-за вспышки заражений COVID-19. В результате Сяоцин застряла в гостях у мужчины и его семьи и не смогла вернуться домой. Родители китайца начали убеждать девушку выйти замуж за него всего через неделю их совместной жизни, но поначалу она не хотела торопить события.

Несмотря на странное начало отношений, в конце концов, молодые люди полюбили друг друга и решили пожениться. «Мы хорошо ладим друг с другом», — призналась Сяоцин. Она подчеркнула, что родители обоих влюбленных очень счастливы.

Эта история поразила воображение пользователей соцсетей. Одни из них отметили, что это судьба, другие предостерегли пару от поспешных решений. «Через год или два вы устанете друг от друга и разведетесь.... Я видел слишком много подобных внезапных браков», — написал один из них. «Сестра, подумай хорошо об этом», — предупредил другой.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, женщина пришла на свидание с незнакомцем и была вынуждена прожить с ним несколько дней из-за внезапного карантина. Несмотря на совместную изоляцию, которая продлилась несколько дней, их отношения не заладились: женщина сочла ухажера «молчаливым, как деревянный манекен».