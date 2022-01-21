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ЕC начал восстанавливать присутствие в Афганистане

Представитель Стано: ЕС начал восстанавливать минимальное присутствие в Кабуле

Фото: Jorge Silva / Reuters

Европейский союз (ЕС) начал восстанавливать минимальное присутствие иностранных сотрудников в своем представительстве в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы объединения Питер Стано, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что соответствующее решение было принято на фоне необходимости облегчения доставки гуманитарной помощи населению и контроля гуманитарной ситуации в республике. «Минимальное присутствие ЕС в Кабуле никоим образом не должно рассматриваться как признание, об этом также четко было сообщено фактическим властям», — уточнил он.

В начале декабря в ЕС заявляли, что присутствие мисси в Кабуле во многом будет зависеть от ситуации в сфере безопасности. Так, в МИД Франции поясняли, что о признании движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) речи не идет, однако вопрос о возобновлении работы дипмиссии изучается европейскими институтами.

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Екатерина Андреева
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