В Евросоюзе назвали условия восстановления дипмиссии в Афганистане

Страны Европейского союза (ЕС) назвали условия восстановления дипломатического присутствия в Афганистане. Как заявили «Известиям» в МИД Нидерландов, присутствие мисси в Кабуле во многом будет зависеть от ситуации в сфере безопасности.

В министерстве иностранных дел Франции пояснили, что о признании движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) речь не идет, однако вопрос о возобновлении работы дипмиссии изучается европейскими институтами.

«Присутствие Евросоюза в Кабуле ни в коем случае не будет означать признание власти талибов, от которых страны ЕС и все международное сообщество все еще ждут отклик на ожидания, изложенные Советом Безопасности ООН», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД Нидерландов добавили, что дипломатическое присутствии Евросоюза в Афганистане позволит наладить работу консульских услуг и оказание гуманитарной помощи населению.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что европейское представительство в ближайшем будущем вернется в Кабул, поскольку в этом заинтересованы обе стороны.

Политолог Аждар Куртов отметил, что Евросоюз не отличается щепетильностью и исходит из прагматических целей, совпадающих с их геополитическими интересами. Он указал, что при уходе из Афганистана ЕС потеряет свои рычаги давления.

Кроме того, восстановлением дипломатического присутствия в Кабуле Европейский союз преследует еще одну цель, контроль миграционной волны, поскольку страна является одним из главных поставщиков беженцев, и без контактов с ней противостоять этому крайне сложно.

В конце ноября представители Европейского союза провели в столице Катара Дохе двухдневный диалог с боевиками движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). В ходе диалога талибы подтвердили обещание обеспечить безопасный проезд иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну, и обратилась за помощью в поддержании работы аэропортов. Также обе стороны выразили серьезную озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации с приближением зимы. Евросоюз заявил о намерении продолжать оказывать помощь нуждающимся афганцам.

