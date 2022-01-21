Пенсионерке вернули зрение с помощью чипирования

В Великобритании 88-летней женщине вернули зрение с помощью глазного импланта. Об этом сообщает издание The Guardian.

Жительница лондонского пригорода Дагенхам оказалась первой в стране пациенткой, которой вживили глазной чип. Пенсионерка, которая страдает географической атрофией, потеряла зрение на левом глазу. С помощью устройства Prima System ей помогли снова видеть.

Девайс, изобретенный совместно британскими и французскими инженерами, представляет из себя чип и специальные очки. Имплант размером два миллиметра устанавливается непосредственно под сетчатку пациента, очки надеваются на голову. Чип с помощью камеры захватывает изображение, передает его на компьютер, который возвращает картинку через клетки сетчатки в мозг. Мозг интерпретирует сигнал — похожим образом работает естественное зрение.

«Это новаторское устройство дает надежду на благополучный исход людям, страдающим потерей зрения», — отметил занимавшийся операцией хирург Махи Мукит (Mahi Muqit). По словам медика, успех данной операции и собранные в процессе исследования данные позволяет вернуть зрение многим людям.

В ноябре британские специалисты впервые провели операцию по установке напечатанного на 3D-принтере глаза. Печать искусственного глаза на принтере заняла порядка двух часов, в Великобритании около 60 тысяч человек нуждаются в использовании глазного протеза.