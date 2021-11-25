Британцу впервые пересадили напечатанный на 3D-принтере глаз

Жителю Великобритании провели первую в мире операцию по установке глазного протеза, напечатанного на 3D-принтере. Об этом сообщает издание Mail Online.

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Пациентом оказался 40-летний Стив Верз (Steve Verze) из Лондона. Мужчина потерял правый глаз в 20-летнем возрасте и с тех пор был вынужден пользоваться протезами, которые нужно обновлять каждые полгода. Медики офтальмологической больницы в Мурфилдсе предложили Верзу установить напечатанный на 3D-принтере протез. По словам врачей, он больше похож на настоящий глаз, чем старые протезы.

По словам ученых, в настоящее время пациентам требуется около шести недель, чтобы установить глазной протез. Около 60 тысяч человек в Великобритании нуждаются в регулярной замене протеза. Печать искусственного глаза на принтере занимает всего два часа.

«Этот новый глаз выглядит фантастически, и, поскольку он основан на технологии цифровой 3D-печати, он будет только лучше и лучше», — отметил Стив Верз. Медики сообщили, что для установки нового протеза нужно один раз провести сканирование глазницы, а затем отправить данные занимающейся трехмерной печатью специалистам из Германии.

Ученые отметили, что напечатанный глаз не вернет пациенту зрение, но добавит ему уверенности. По словам Стива Верза, раньше он смотрел в зеркало, когда выходил из дома, и старый протез ему не нравился.

В конце ноября аналитики исследовательской компании NatWest перечислили основные тренды будущего. В числе прочих изобретений эксперты отметили, что в ближайшее 10-15 лет ученые научатся печатать на 3D-принтере органы и специальные имплантаты.