Названы основные тренды будущего

NatWest: в ближайшие 15 лет в мире появятся созданные на 3D-принтере органы и аэротакси

Аналитики исследовательской компании NatWest перечислили основные тренды будущего. Отчет доступен на сайте организации.

Авторы отчета обратились к футурологам и специалистам в различных областях — медицине, торговле, сельском хозяйстве, медиа. Важнейшим трендом авторы назвали новые способы диагностики и лечения заболеваний — умные туалеты, умная кожа и специальные импланты. Также эксперты предсказали появление напечатанных на 3D-принтере органов, которые можно будет использовать при трансплантации. В сельском хозяйстве аналитики спрогнозировали внедрение дронов, которые будут следить за состоянием почвы и производить посевы.

Опрошенные специалисты в области транспорта заметили, что в ближайшие 10-15 лет в мире появятся беспилотные капсулы, аэротакси в форм-факторе дронов. В образовании предсказали внедрение интерактивных голограмм для обучения школьников и студентов. Созданные локальные системы, базирующиеся на возобновляемых источниках энергии, помогут предотвратить энергетический кризис.

Специалисты полагают, что в ближайшем будущем на производстве будут применяться экзоскелеты, которые придадут своему владельцу сверхчеловеческую силу. В сфере СМИ авторы NatWest предсказали появление рекомендательных алгоритмов, которые подскажут пользователю, что можно посмотреть, послушать и почитать.

Ранее основатель компании Diagnocat AI Владимир Александровский назвал качество врачей, которое дает им преимущество перед искусственным интеллектом. По словам Александровского, в современной медицине важны soft skills, которые ИИ не заменит.