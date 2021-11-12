Названо преимущество врачей перед искусственным интеллектом

Основатель Diagnocat AI Александровский: ИИ никогда не заменит врача, но поможет ему

Основатель компании Diagnocat AI Владимир Александровский назвал качество врачей, которое дает им преимущество перед искусственным интеллектом (ИИ). Своим мнением он поделился с «Лентой.ру» в рамках проекта «КиберРеальность».

«В обозримом будущем искусственный интеллект — не более чем ассистент врача, который помогает избегать ошибок, правильно планировать лечение и даже, возможно, это лечение осуществлять. В современной медицине важны soft skills (гибкие навыки — прим. «Ленты.ру»), которые ИИ никак не заменит», — считает специалист.

По словам Александровского, до появления эмоционального ИИ, способного считывать страхи и чувства пациента, пройдет много времени.

«Врачебная профессия — одна из последних, которая когда-либо будет замещена машинным трудом», — убежден Александровский. Вместе с тем основатель Diagnocat AI уверен, что благодаря внедрению больших данных, ИИ и других цифровых технологий в медицине будущего будет полностью устранен человеческий фактор.

Diagnocat AI — сервис на основе искусственного интеллекта, который по томографическим снимкам определяет состояние зубов, создает диагностический отчет и подсказывает врачу лечение.

Проект «КиберРеальность» посвящен тому, как высокие технологии меняют жизнь россиян и человечества в целом. Он рассказывает о том, как разработки, которые еще несколько лет назад казались фантастическими, сегодня обеспечивают безопасность, помогают людям в быту, спасают жизни, расширяют горизонты людей с ограниченными возможностями и заботятся о пожилых.

