В Сбере рассказали о новейших технологиях в здравоохранении

Вице-президент, руководитель индустрии здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский рассказал о важности развития телемедицины в России и перспективах направления. Об этом шла речь в рамках масштабного спецпроекта к 180-летию Сбера.

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Телемедицина сегодня активно внедряется в России, помогает большому количеству пациентов получать качественный и удобный сервис и в целом позволяет значительно повысить уровень здоровья населения.

«Используя телемедицинский сервис, пациент может сэкономить время и поговорить с врачом из дома или любого другого удобного места, где есть интернет, при этом избежав контактов с заболевшими в больницах. Попасть на прием можно в течение нескольких минут — без очередей, затраченного на дорогу и ожидание времени», — комментирует Крестинский.

По его словам, платформа для дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и COVID-19 внедрена в более чем 38 регионах России и обеспечивает десятки тысяч россиян качественной медицинской помощью, позволяя врачам отслеживать показатели пациентов в режиме онлайн и моментально реагировать в случае отклонения. Данное направление повышает доступность медицинских услуг и качество здравоохранения на каждом этапе, начиная с диагностики и заканчивая реабилитацией.

«За счет внедрения новых технологий возможно сократить количество госпитализаций и хирургических осложнений. Дистанционный мониторинг хронических больных позволяет сократить смертность от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК)», — заключает Юрий Крестинский.

Сервис СберЗдоровье основан в 2012 году как DocDoc, а позже стал частью экосистемы Сбера. К середине 2021 года в проекте участвовало более 6000 частных клиник, а общее число пользователей превысило 13,8 миллиона человек.

Спецпроект «Ленты.ру» приурочен к 180-летию Сбера. В нем подробно рассказывается о масштабных технологических и социальных преобразованиях, которые переживает человечество в связи с началом четвертой промышленной революции. Эти перемены уже касаются генетики, биоинженерии, медицины, экономики, образования и других ключевых сфер. Спикерами проекта стали ведущие специалисты Сбера.

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