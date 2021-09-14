Россиянам предложили давать три выходных дня после каждого этапа вакцинации

В России предложили предоставлять выходные после каждого этапа вакцинации, с такой идеей выступили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ), пишет РИА Новости.

Директор учреждения Максим Петунин направил инициативу на имя главы Минтруда Антона Котякова, а также спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он попросил их рассмотреть возможность обязать компании давать работникам три дня выходных после прививок с сохранением оплаты.

Защита вакцинированных

Российский ученый напомнил, что национальное законодательство сегодня не допускает предоставления оплачиваемых отгулов. Сейчас прошедших вакцинацию сотрудников должны поддерживать работодатели или руководство регионов.

«При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист», — отметил он. Многие россияне испытывают слабость, ломоту в теле в течение первых дней после прививки, у некоторых поднимается температура.

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В институте напомнили о приближении новой волны коронавируса, которую прогнозируют в конце сентября — начале октября. Каждый день в России регистрируют более 17 тысяч заразившихся. Петунин подчеркнул, что только массовая вакцинация может спасти людей от тяжелых последствий COVID-19.

Огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма Максим Петунин О том, почему россияне не соглашаются на вакцинацию

Обязать работодателей

В ИСИРГИ считают, что компании должны предоставлять работникам мини-отпуска на период восстановления после вакцинации. Сейчас они не готовы давать оплачиваемые отгулы сотрудникам, желающим сделать прививку. Петунин попросил законодательно закрепить три дополнительных выходных для кадров. В институте попросили добавить соответствующие поправки в трудовое законодательство. Эксперты не исключают: ситуация, при которой потребуется массовая вакцинация, может повториться и в будущем.

После вакцинации нельзя расчесывать место укола. Рекомендуется воздержаться от похода в баню или сауну, чтобы не спровоцировать побочные эффекты. Кроме того, желательно в первые сутки не заниматься спортом, не подвергать организм иным физическим нагрузкам, не пить алкоголь

Аналогичные предложения

Ранее о необходимости введения выходных говорил и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска прошедшим вакцинацию россиянам. Милонов считает, что для многих это станет стимулом для принятия решения в пользу вакцинации.

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил увеличить оплачиваемый отпуск врачам и медицинскому персоналу, работающим с коронавирусными пациентами.

О важности отдыха после прививки рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али. «Если у вас поднялась температура, то это нормальная реакция организма на вакцину, особенно на "живую". Поэтому в первые 24 часа лучше не проявлять активности и по возможности взять выходной», — сказал он.

