Россиянам предложили давать три выходных дня после каждого этапа вакцинации

В России предложили предоставлять выходные после каждого этапа вакцинации, с такой идеей выступили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ), пишет РИА Новости.
Директор учреждения Максим Петунин направил инициативу на имя главы Минтруда Антона Котякова, а также спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Он попросил их рассмотреть возможность обязать компании давать работникам три дня выходных после прививок с сохранением оплаты.
Защита вакцинированных
Российский ученый напомнил, что национальное законодательство сегодня не допускает предоставления оплачиваемых отгулов. Сейчас прошедших вакцинацию сотрудников должны поддерживать работодатели или руководство регионов.
«При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист», — отметил он. Многие россияне испытывают слабость, ломоту в теле в течение первых дней после прививки, у некоторых поднимается температура.
В институте напомнили о приближении новой волны коронавируса, которую прогнозируют в конце сентября — начале октября. Каждый день в России регистрируют более 17 тысяч заразившихся. Петунин подчеркнул, что только массовая вакцинация может спасти людей от тяжелых последствий COVID-19.
Обязать работодателей
В ИСИРГИ считают, что компании должны предоставлять работникам мини-отпуска на период восстановления после вакцинации. Сейчас они не готовы давать оплачиваемые отгулы сотрудникам, желающим сделать прививку. Петунин попросил законодательно закрепить три дополнительных выходных для кадров. В институте попросили добавить соответствующие поправки в трудовое законодательство. Эксперты не исключают: ситуация, при которой потребуется массовая вакцинация, может повториться и в будущем.
Аналогичные предложения
Ранее о необходимости введения выходных говорил и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска прошедшим вакцинацию россиянам. Милонов считает, что для многих это станет стимулом для принятия решения в пользу вакцинации.
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил увеличить оплачиваемый отпуск врачам и медицинскому персоналу, работающим с коронавирусными пациентами.
О важности отдыха после прививки рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али. «Если у вас поднялась температура, то это нормальная реакция организма на вакцину, особенно на "живую". Поэтому в первые 24 часа лучше не проявлять активности и по возможности взять выходной», — сказал он.