В России предложили давать работникам три выходных после вакцинации

Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) предложил обязать российских работодателей давать сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты после вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Письмо с соответствующей инициативой было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Авторы отмечают, что в настоящее время оплачиваемые отгулы не предусмотрены трудовым законодательством.

«Вопрос о поддержке привившихся сотрудников остается в ведении работодателей или руководства субъектов РФ. При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист», — добавили в ИСИРГИ.

Авторы документа отмечают, что в настоящее время специалисты все чаще говорят о приближении следующего всплеска заболеваемости коронавирусом и рекомендуют массовую вакцинацию населения во избежание тяжелого течения болезни и летальных исходов. При этом невозможность получить выходные для вакцинации и опасение сильного иммунного ответа делают незащищенным целый пласт трудоспособного населения.

В связи с этим в ИСИРГИ попросили оценить возможность внесения изменений в трудовое законодательство и предоставлять оплачиваемые отгулы на все прививки, проводимые в массовом порядке в условиях пандемии, в том числе с учетом того, что подобная ситуация может повториться в будущем.

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил увеличить оплачиваемый отпуск врачам и медперсоналу, работающим с коронавирусными пациентами. Соответствующее обращение было направлено на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

