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Предсказано появление рекордной зарядки для смартфонов

GizChina: в ближайшее время на смартфонах появится зарядка мощностью 150 ватт
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Фото: Pixabay

Производители смартфонов готовят к выходу девайс с поддержкой сверхбыстрой зарядки. Об этом сообщает издание GizChina.

Журналисты ссылаются на авторитетного китайского инсайдера Digital Chat Station. В своих соцсетях автор предсказал появление рекордной зарядки для смартфонов с мощностью 150 ватт и более. Специалист отметил, что телефоны с поддержкой подобной технологии должны появиться на рынке в ближайшее время.

Digital Chat Station не назвал конкретного производителя, который работает над девайсом с подобной зарядкой. Вероятно, им окажется одна из выпускающих смартфоны китайских компаний. По словам журналистов, в настоящий момент топовым является стандарт, позволяющий заряжать смартфоны с мощностью 120 ватт. Например, аккумуляторы Xiaomi Mi 10 Ultra и Iqoo 5 Pro способны заряжаться до ста процентов за 15 минут.

«Мощь проводной быстрой зарядки продолжает расти, однако мощность беспроводной зарядки, похоже, находится на пике», — отметили авторы. В частности, китайские регуляторы считают беспроводную зарядку мощностью больше 50 ватт небезопасной.

В июле Oppo объявила о выходе самой мощной зарядки для смартфонов. Новая технология позволит обеспечивать мощность до 125 ватт при зарядке устройства.

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