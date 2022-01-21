Женщина съела приготовленные мужем блюда и забеременела

Пользовательница TikTok @rachsullivan__ поделилась историей, как ей удалось забеременеть благодаря тому, что она ела здоровую пищу, которую ей готовил заботливый муж.

Рэч Салливан опубликовала запись, в которой рассказала, что ей диагностировали бесплодие. Отчаянно желая завести детей, ее муж Том решил исследовать, какие блюда могут помочь жене восстановить баланс гормонов, и даже завел аккаунт в Instagram, чтобы документировать собственный опыт.

«Когда единственной рекомендацией врачей, которую мы получили, оказалось отправиться в Центр контроля рождаемости, мы решили обратиться к еде как к лекарству», — призналась она. По словам женщины, Том даже прикрепил на холодильник таблицу, которую использует при покупке продуктов. У него есть список ингредиентов, который синхронизирован с различными фазами ее менструального цикла. «Это очень мило. Каждую неделю он находит новые веселые способы комбинировать ингредиенты», — рассказала она.

После публикации видео в октябре пара объявила, что теперь ждет ребенка. Теперь вместо еды, направленной на восстановление баланса гормонов, Том готовит блюда такого же размера, как плод в ее животе. Например, когда ребенок был размером с персик, муж подал жене персик с мороженым.

«Это самый полезный контент во всем интернете», — написал один из пользователей. «Вы такие прекрасные! Мне нравится, как вы любите друг друга», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Пул, графство Дорсет, которой врачи диагностировали бесплодие, стала матерью, родив троих детей за год: сначала девочку, а затем — близнецов. Теперь друзья рассказывают историю женщины другим людям, чтобы дать им надежду, что они тоже смогут зачать ребенка.