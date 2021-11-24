Женщина с низким шансом забеременеть родила троих детей за год

Жительница английского города Пул, графство Дорсет, которой врачи диагностировали бесплодие, стала матерью, родив троих детей за год: сначала девочку, а затем — близнецов. Об этом сообщает Yahoo News.

Эмме Геирнс было 25 лет, когда врачи заявили ей, что она имеет низкий шанс забеременеть. Тогда англичанка решила сосредоточиться на карьере, но после того, как встретила мужа, решила, что хочет попробовать завести детей, несмотря на слова медиков.

Женщина, которой сейчас 34 года, и ее 32-летний муж Джейми год безуспешно пытались зачать ребенка, прежде чем Эмма, наконец, забеременела. «Мы решили сделать перерыв в попытках спустя год и провели лето, распивая алкоголь и веселясь. После этого тест показал беременность», — пояснила она.

В результате англичанка родила девочку по имени Харлоу. После рождения дочери пара решила, что потребуется время, прежде чем они смогут снова зачать ребенка. «Но буквально в первый раз, когда мы занялись сексом после родов, я снова забеременела», — отметила женщина.

Беременность близнецами протекала с осложнениями: в какой-то момент врачи даже заподозрили у будущей матери выкидыш. «Из-за пандемии Джейми не пускали вместе со мной к врачу. Я была шокирована, когда мне сказали, что у меня двойня, в то время, как я сама думала, что потеряла ребенка. Я вышла из машины, рыдая, и он пытался успокоить меня и сказать, что мы сможем попробовать еще раз. Когда я сказала ему, что у нас двойня, он подумал, что я шучу», — рассказала англичанка. Ной и Артур появились на свет здоровыми.

Теперь друзья рассказывают историю женщины другим людям, чтобы дать им надежду, что они тоже смогут зачать ребенка. Пара, у которой уже есть трое детей, пока не планирует остановиться. «Когда у тебя трое детей в возрасте до двух лет — это безумие. Это прекрасно, но это очень тяжкий труд», — пояснила Эмма.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Хавант, графство Хэмпшир, имела минимальные шансы родить, но все изменилось, когда она решила сбросить лишние 50 килограммов. Сбросив лишний вес, она отправилась на консультацию по процедуре экстракорпорального оплодотворения, и через две недели после визита к врачу пара узнала, что англичанка ждет ребенка.