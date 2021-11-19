Признанная бесплодной женщина сбросила 50 килограммов и забеременела

Жительница английского города Хавант, графство Хэмпшир, Элла Марш имела минимальные шансы родить, но все изменилось, когда она решила сбросить лишние 50 килограммов. Ее историю публикует Daily Mirror.

26-летняя Марш и ее 25-летний муж Дилан пытались зачать ребенка в течение последних шести лет. Врачи признали британку практически бесплодной и предупредили, что ее шансы забеременеть естественным путем составляют меньше одного процента. Медики посоветовали пациентке похудеть, чтобы повысить вероятность зачатия, но все равно не давали никаких гарантий.

Марш призналась, что с детства мечтала стать матерью, и новость о том, что эта мечта может никогда не сбыться, расстроила ее и одновременно сподвигла на перемены. Британка с помощью родственников собрала 10 тысяч фунтов стерлингов (982 тысячи рублей) и записалась на операцию по уменьшению желудка. За год после операции Марш похудела на полцентнера. Сбросив лишний вес, она отправилась на консультацию по процедуре экстракорпорального оплодотворения. При этом женщина и ее муж не оставляли попыток зачать ребенка естественным путем, и через две недели после визита к врачу пара узнала, что Марш ждет ребенка.

Вскоре британка должна родить девочку. «Я никогда не думала, что это произойдет естественным путем, учитывая, что шансов почти не было. Теперь я беременна ребенком моей мечты», — призналась она.

Ранее в Пенсильвании, США, 25-летняя Мисси Диппнер, чьи шансы родить врачи оценили в один процент, также узнала о беременности. Она попала в больницу с подозрением на инфекцию. После обследования врачи заявили ей, что она ждет ребенка.