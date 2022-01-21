Вице-канцлер Германии назвал крайней мерой отключение России от SWIFT

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в случае обострения ситуации на границе с Украиной — это крайняя мера. Об этом в интервью Spiegel заявил министр экономики Германии, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Глава Минэкономики призвал отказаться от спекуляций на данную тему и назвал отключение очень жесткой экономической санкцией. Хабек указал на бессмысленность абстрактного перечисления санкций. По его мнению, главная цель — снижение напряженности.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.