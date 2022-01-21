В Белоруссию прибыла российская самоходная артиллерия

Очередной эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой прибыл в Брест для участия в учениях «Союзная решимость-2022». Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии.

На фотографиях, опубликованных ведомством, можно рассмотреть самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация». Минобороны не указало численность прибывших подразделений, но подтвердило, что они «примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства».

Ранее стало известно, что Министерство обороны России направило в Белоруссию два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф». Технику перебросили с Дальнего Востока, она заступит на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. Первый планируется завершить до 9 февраля. Он подразумевает переброску в кратчайшие сроки совместной группировки войск, организацию охраны и обороны важных объектов. На втором — с 10 по 20 февраля — проведут совместное учение «Союзная решимость-2022».