Минобороны направило С-400 на учения в Белоруссию

Минобороны России направило два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» с Дальнего Востока на учения в Белоруссию. Об этом в пятницу, 21 января, сообщается на сайте военного ведомства.

Уточняется, что зенитные ракетные системы (ЗРС), задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, в Хабаровском крае были погружены на железнодорожные платформы.