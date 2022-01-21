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Минобороны направило С-400 на учения в Белоруссию

Минобороны России направило на учения в Белоруссию два дивизиона систем С-400 «Триумф»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минобороны России направило два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» с Дальнего Востока на учения в Белоруссию. Об этом в пятницу, 21 января, сообщается на сайте военного ведомства.

Уточняется, что зенитные ракетные системы (ЗРС), задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, в Хабаровском крае были погружены на железнодорожные платформы.

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Евгения Куликова
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