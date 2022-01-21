Названы пять требующих срочного обращение за медпомощью признаков головной боли

Британский невролог Мохан Секерам назвал ряд признаков при возникновении головной боли, свидетельствующих о том, что человеку необходимо срочно обратиться за помощью к врачу, сообщает «Медик Форум».

Одной из ключевых причин продолжительных болей может быть образ жизни пациента. Посменная работа, ночная активность, злоупотребление кофе, мышечная зажатость при работе за компьютером — все это является потенциальными предвестниками головных болей. Кроме того, она может возникать вследствие стресса или нарушения сна, а также у людей, имеющих проблемы с психическим здоровьем.

Существует пять основных признаков, требующих безотлагательного посещения специалиста: при головной боли возникает нечеткость или раздвоение в глазах, вместе с болью появляется рвота, головное напряжение мешает спать, с болью наблюдаются ригидность шеи и высокая температура, и, наконец, если болезненные ощущения усиливаются, а обезболивающие не приносят должного эффекта. Любое из этих проявлений говорит о наличии серьезных внутренних патологий, которые могут угрожать жизни.

Ранее врач-кардиолог высшей категории Сергей Иванов заявил, что людям нельзя долго ходить с повышенным давлением, поскольку это грозит опасными последствиями для здоровья. Иванов рассказал, что из-за гипертонии повреждается внутренняя выстилка сосудов, что приводит к развитию атеросклероза, формированию бляшек.