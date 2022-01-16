Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кардиолог назвал опасные последствия повышенного давления

Кардиолог Иванов: ходить с повышенным давлением нельзя, это грозит проблемами со здоровьем

Фото: Shuttestock

Людям нельзя долго ходить с повышенным давлением, это грозит опасными последствиями для здоровья. Влияние давления на организм раскрыл врач-кардиолог высшей категории Сергей Иванов в эфире «Говорит Москва».

«Чем опасна гипертония? Это развитие сердечной недостаточности, это повреждение органов-мишеней — это мозг, поражение сосудов сердца и поражение почек», — рассказал эксперт. Он призвал граждан с повышенным давлением помнить, что чем дольше они ходят с подобными показателями, тем больше у них шансов на «сосудистую катастрофу» в названных органах.

Иванов рассказал, что из-за гипертонии повреждается внутренняя выстилка сосудов, что приводит к развитию атеросклероза, формированию бляшек. Он посоветовал гражданам отдавать предпочтение препаратам от давления, которые нужно принимать один раз в день.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что пациенты с диабетом, гипертонией, атеросклерозом, курильщики, а также пожилые люди, ведущие малоподвижный образ жизни входят в группу риска при резких перепадах температур. По ее словам, такие граждане могут испытывать дискомфорт, головную боль и подъемы давления. Она призвала россиян внимательнее следить за своим здоровьем и принимать адекватное лечение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили возможность диалога о размещении ракет под Калининградом
В Кремле назвали последствие от предлагаемых в США санкций
Губерниев осудил клуб КХЛ за позицию в деле изнасиловавшего девочку хоккеиста
Против обещавшего бить русских мужчины возбудили уголовное дело
Молодой японец полюбил историю Кавказа и решил стать джигитом
Россия отказалась мириться с вторжением НАТО на Украину
Россиян напугал стеклянный пол Останкинской телебашни
Кардиолог назвал опасные последствия повышенного давления
Победительницу конкурса «Краса России» избили в караоке
Британка сымитировала заражение коронавирусом и сбежала со свидания
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter