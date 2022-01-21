Уфимская блогерша снялась в хиджабе в знак протеста из-за удаления ее голых фото

Российская блогерша Ульяна Тригубчак возмутилась политикой Instagram в отношении откровенного контента и придумала необычный способ протеста. Публикации появились в ее Instagram-аккаунте.

Уфимская журналистка разместила черно-белые фото, на которых она позировала голой, прикрывая обнаженную грудь руками. Известно, что вскоре снимки топлес были удалены с ее страницы, поскольку они нарушали правила социальной сети. Подписчики предположили, что хейтеры пожаловались на пост Тригубчак.

Телеведущая в свою очередь в знак протеста против руководства сообщества опубликовала ответную серию изображений, на которых она запечатлена в черном хиджабе. Знаменитость засняли на фоне мечети. «Окей, а так нормально?» — поинтересовалась женщина в описании к кадрам.

Поклонники Тригубчак поддержали ее в комментариях под публикацией. «Видимо, какой-то "доброжелатель" на вас пожаловался», «Да это обида какая-то жалобы кидает», «Мда», «Сейчас оскорбление чувств верующих припишут», «Сейчас и эту заблокируют с пометкой "видны волосы"», «Да что происходит? Несправедливость!» — высказывались фанаты.

В апреле фото Анастасии Решетовой в парандже разозлило поклонников. Ее запечатлели на фоне мечети в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черном уборе. В описании к посту манекенщица поздравила подписчиков с наступлением священного месяца Рамадан. «Сначала постим обнаженные снимки, а потом надеваем паранджу», — осудили ее пользователи сети.