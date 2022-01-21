Политолог раскрыл «хитрый план» Турции в отношении России и Украины

Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию «Украина.ру» раскрыл, в чем заключается замысел «хитрого плана» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам эксперта, турецкий лидер всерьез не рассчитывал на то, что эта встреча действительно состоится, но таким образом пытался выставить Анкару сильным региональным игроком.

Он отметил, что в последнее время Эрдоган ведет «активную игру» на всех геополитических направлениях, где он может себе это позволить. Что касается отношений России и Украины — он знает, что Москве не нужны посредники, отметил Бондаренко.

«Эрдоган пытается быть крупным региональным игроком и посылает сигналы соседям и другим игрокам. Он пытается играть на всех досках. В январе оживились его контакты с Китаем, его разговоры о посредничестве тоже говорят, что он пытается сделать Турцию региональной державой. Плюс ко всему, благодаря нынешнему шефу MI6 устанавливаются тесные отношения между ним и британским премьером Борисом Джонсоном», — рассказал политолог.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива описал реакцию президента Украины Владимира Зеленского в случае начала войны с Россией. По его мнению, люди, которые находятся у власти и привели страну к «ситуации с угрозой начала войны», покинут страну.