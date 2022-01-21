Названы снижающие уровень холестерина естественным образом фрукты

Врач-диетолог, профессор медицины Калифорнийского университета Чжоапина Ли назвала фрукты, которые помогают снизить уровень холестерина естественным образом и поддерживают здоровье сердца, сообщает «Медик Форум».

Прежде всего, понижению уровня холестерина способствуют груши и яблоки. Они являются низкокалорийными, а также не содержат жира и натрия. Получаемая при их употреблении клетчатка помогает в защите сердца путем нормализации кровяного давления. Авокадо окажется не менее полезным для здоровья: ученые выяснили, что при ежедневном употреблении одного авокадо стабилизируется уровень липопротеинов низкой плотности.

Виноград, в свою очередь, оказывает положительное влияние на кишечные бактерии, отметила диетолог. Кроме того, крайне полезно употреблять арбуз, который содержит цитруллин и аминокислоту, повышающую уровень оксида азота в человеческом организме.

Ранее медики института нехирургической терапии Среднего Запада предупредили об опасностях на поздней стадии высокого уровня холестерина и назвали симптомы, которые можно заметить на коже, а впоследствии своевременно начать лечение.