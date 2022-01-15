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Названы заметные на коже симптомы высокого уровня холестерина

Медики предупредили, что при высоком уровне холестерина кожа становится сухой и зудящей

Фото: Pixabay

Медики института нехирургической терапии Среднего Запада предупредили об опасностях, которые могут возникнуть на поздней стадии высокого уровня холестерина и назвали симптомы, которые можно заметить на коже, которые помогут своевременно начать лечение. Об этом сообщает «Медик Форум».

По словам специалистов, на ранних стадиях у людей с данным недугом может возникать нарушение кровотока, в связи с чем их кожа становится сухой и зудящей, а также возможен плохой рост ногтей. Как правило, это происходит на ногах, лодыжках и ступнях. Поначалу такие проявления могут быть не сильно заметными, но в дальнейшем больного ждут более серьезные симптомы.

По мере ухудшения состояния, связанного с уровнем холестерина, кожа может стать пигментированной и толстой. Также высока вероятность возникновения покраснений и появления отеков. Врачи подчеркнули высокую важность раннего обнаружения и лечения недуга, поскольку при в запущенных случаях может понадобится хирургическое вмешательство.

Ранее диетолог Элеана Кайданян предупредила, что насыщенные жиры в сливках и молоке, добавляемых в кофе каждый день, могут сказываться на уровне холестерина у человека. Специалист добавила, что никаких симптомов высокого уровня холестерина нет, он выявляется только с помощью анализов. На показателях сказывается то, какие именно жиры употребляет человек на постоянной основе.

Марина Совина
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Названы заметные на коже симптомы высокого уровня холестерина
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