Людей с высоким уровнем холестерина предупредили об опасной привычке

Привычка в значительных количествах добавлять в кофе сливки или молоко может оказаться вредной для людей с высоким уровнем холестерина в крови, рассказала диетолог Элеана Кайданян порталу Eat This, Not That.

«Насыщенные жиры в сливках и молоке, добавляемых в кофе каждый день (и, как правило, много раз в день) могут сказываться на уровне холестерина у человека», — предупредила она.

При этом, добавила спеициалист, никаких симптомов у высокого уровня холестерина нет, он выявляется только с помощью анализов. На показателях сказывается то, какие именно жиры употребляет человек на постоянной основе.

Положительно отобразиться на уровне холестерина может клюквенный сок, выяснили ученые из Университета Лаваля в Канаде. По их мнению, такой эффект обусловлен полифенольными соединениями, содержащимися в ягоде.

Кроме того, напиток может помочь и нормализации кровяного давления. Так, в рамках 45 исследований обнаружилось, что в среднем систолическое давление у употреблявших данный напиток снижалось на 1,52 миллиметра ртутного столба, а диастолическое — на 1,78 миллиметра ртутного столба.