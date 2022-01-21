В России нашли способ снизить стоимость ипотеки

Единому институту развития в жилищной сфере «Дом.РФ» откроют доступ к кредитным историям заемщиков для оценки их надежности. О найденном способе снизить стоимость ипотеки сообщают «Известия».

Законопроект, закрепляющий нововведение, разработает Минфин России. Планируется, что документ внесут в Госдуму в феврале 2023 года. Согласно новым правилам, «Дом.РФ» получит доступ к кредитным историям при секьюритизации. Инструмент выпуска ценных бумаг под залог недвижимости, на которую выдана ипотека, работает и сейчас: процедура позволяет банку снизить нагрузку на капитал и высвободить часть средств в оборот. Однако у «Дома.РФ» — основного эмитента на рынке ипотечных ценных бумаг — нет доступа к кредитным историям заемщиков, поэтому организация не может оценить риски по ипотечным облигациям.

Предлагаемое решение упростит выпуск ипотечных облигаций, что должно повысить объем свободных средств в банковской отрасли. Таким образом банки смогут снижать ставки по ипотеке для благонадежных заемщиков. Доступ к кредитным историям уменьшит расходы на выпуск бумаг. Ожидается, что качество портфеля ипотечных кредитов также повысится, так как его можно будет оценить более точно с помощью дополнительных данных.

Кредиты станут доступнее для заемщиков: в теории ставки могут снизиться на 0,25–1 процентный пункт. При этом ставки для неблагонадежных заемщиков могут даже повыситься. При этом ряд экспертов усомнились в возможности уменьшения ставок за счет снижения рисков: нововведение может повлиять на аналитическую деятельность «Дома.РФ» и увеличить прибыль организации, но так и не сказаться на ставках для потребителей.

Ранее в январе аналитики рассказали о возможном подорожании ипотеки по базовым программам в 2022 году. Согласно прогнозам, ипотечные ставки вырастут до 12 процентов годовых. Повышение обусловлено ужесточением денежно-кредитной политики Центрального банка: в декабре регулятор поднял ключевую ставку до 8,5 процента годовых.

